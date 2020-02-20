Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону

Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отметил, что ответственность за неудачи сборной России в Антерсельве можно разделить на всех участников турнира. По его словам, у российских биатлонистов нет единой команды.

"Я бы сказал, что виноваты все понемногу. И спортсмены, и функционеры, и тренеры. Нет той единой команды, которая бы шла к одной цели", - заявил Шипулин в интервью КП.

Также Шипулин отметил технологические и финансовые проблемы Союза биатлонистов России (СБР).

"Плюс мы очень сильно просаживаемся в материальной базе, в нанотехнологиях. У нас проблемы с лыжами, с патронами... Я знаю, что у нынешнего руководства СБР есть определенные проблемы с финансированием", - сказал депутат Госдумы.

Шипулин прибудет в Антерсельву на последние гонки чемпионата мира - эстафеты и масс-старт. Бывший биатлонист будет комментировать старты на Первом канале.