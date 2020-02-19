Холанд в матче с "ПСЖ" чуть не побил мировой рекорд в беге на 60 метров

19-летний вундеркинд Эрлинг Холанд не только забивает голы, но и быстро бегает. Футболист показал невероятную скорость в одном из моментов матча Лиги чемпионов между "Боруссией" и "ПСЖ".

По подсчётам Sky Sports, норвежец пробежал расстояние в 60 метров за 6,64 секунды. Рекорд на этой дистанции принадлежит легкоатлету Кристиану Коулману - 6,34 секунды.

Дебют Холанда за "Боруссию" в Лиге чемпионов

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Холанд в этой игре сделал дубль, чем принёс команде победу со счётом 2:1. Норвежец догнал в бомбардирской гонке Лиги чемпионов форварда "Баварии" Роберта Левандовски. У обоих по 10 голов.

Кроме того, Холанд стал первым футболистом, сыгравшим за два клуба в один сезон Лиги чемпионов. В январе дортмундцы купили его у "Зальцбурга". Ранее регламент турнира не позволял заявлять на плей-офф игроков, которые выступали за другие команды в групповом турнире.