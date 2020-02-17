Устюгов может досрочно завершить "Ски Тур"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что не уверен в дальнейшем участии Сергея Устюгова в "Ски Туре". Россиянин в последней гонке испытал проблемы с болью в груди и нарушением дыхания.

"До завтрашнего утра точно решим, сможет ли Устюгов стартовать", - заявил Крамер в интервью норвежскому телеканалу TV2.

Общий зачёт "Ски тура"

Устгов после двух этапов "Ски Тура" занимает 21-е место с отставанием в 1 минуту 41 секунду от лидера.

Пол Голберг (Норвегия) - 1 час 5 минут 31 секунда. Александр Большунов (Россия) - +1 секунда. Мартин Ньенгет (Норвегия) - +2 секунды. Шюр Рёте (Норвегия) - +3 секунды. Кристер Холунд (Норвегия) - +8 секунд.

Расписание "Ски Тура"