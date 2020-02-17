Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что не уверен в дальнейшем участии Сергея Устюгова в "Ски Туре". Россиянин в последней гонке испытал проблемы с болью в груди и нарушением дыхания.
"До завтрашнего утра точно решим, сможет ли Устюгов стартовать", - заявил Крамер в интервью норвежскому телеканалу TV2.
Устгов после двух этапов "Ски Тура" занимает 21-е место с отставанием в 1 минуту 41 секунду от лидера.
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