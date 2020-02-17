Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё отреагировали на критику российских болельщиков в соцсетях. После победы Александра Логинова в спринте на чемпионате мира братья негативно высказались по поводу россиянина.
По мнению братьев, Логинов из-за допингового прошлого не имеет права выступать на турнире. Россиянин отбыл двухгодичную дисквалификацию за употребление эритропоетина.
После этого российские фанаты биатлона в Instagram норвежцев выложили порцию критики.
"Ничего нового в этом нет. Всё это переходит на личный уровень, но мы публичные люди и должны отстаивать свою позицию. Конечно, русские поддерживают своих. Они должны иметь право высказывать мнение в соцсетях", — заявил Йоханнес в интервью норвежскому телеканалу TV2.
"Мы популярны в России, прислали много комментариев в Instagram. Но это же здорово, потому что это всего лишь часть игры. В какой-то степени мы шоумены. Комментарии не влияют на меня. Нортуга когда-то называли свиньей, а он отвечал в гонках. Мы тоже должны ответить", — добавил Тарьей.
Йоханнес и Тарьей на этом чемпионате мира завоевали золото в смешанной эстафете. В спринтерской гонке норвежцы финишировали сразу за пределами подиума.
В гонке преследования Йоханнес смог отыграться, заняв второе место. Тарьей финишировал шестым.
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