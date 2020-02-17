Братья Бё ответили на критику российских болельщиков

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё отреагировали на критику российских болельщиков в соцсетях. После победы Александра Логинова в спринте на чемпионате мира братья негативно высказались по поводу россиянина.

По мнению братьев, Логинов из-за допингового прошлого не имеет права выступать на турнире. Россиянин отбыл двухгодичную дисквалификацию за употребление эритропоетина.

После этого российские фанаты биатлона в Instagram норвежцев выложили порцию критики.

"Ничего нового в этом нет. Всё это переходит на личный уровень, но мы публичные люди и должны отстаивать свою позицию. Конечно, русские поддерживают своих. Они должны иметь право высказывать мнение в соцсетях", — заявил Йоханнес в интервью норвежскому телеканалу TV2. "Мы популярны в России, прислали много комментариев в Instagram. Но это же здорово, потому что это всего лишь часть игры. В какой-то степени мы шоумены. Комментарии не влияют на меня. Нортуга когда-то называли свиньей, а он отвечал в гонках. Мы тоже должны ответить", — добавил Тарьей.

Братья Бё

Йоханнес и Тарьей на этом чемпионате мира завоевали золото в смешанной эстафете. В спринтерской гонке норвежцы финишировали сразу за пределами подиума.

В гонке преследования Йоханнес смог отыграться, заняв второе место. Тарьей финишировал шестым.