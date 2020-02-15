Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бо прокомментировали победу российского спортсмена Александра Логинова на спринте Чемпионата мира по биатлону. Тарьей занял четвертую позицию по итогам гонки, а Йоханнес пришел пятым.

"Мы ничего не можем тут поделать. Но он не достоин быть здесь. Его дисквалифицировали за применение эритропоэтина. Очень сложно быть четвертым в гонке, когда золото выигрывает человек, которого ранее наказывали за допинг. Мне кажется, что это нечестно по отношению к нам, ведь мы боремся честно.

Сегодня я получил олимпийскую бронзу из-за обмана русских, но и проиграл бронзу чемпионата мира из-за этого же. Это ужасно, но мы не можем просто выкинуть Логинова из результатов. Но мы все равно сегодня будем праздновать", - рассказал Тарьей Бо.