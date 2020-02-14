На чемпионате мира по биатлону в Антерсельве завершилась вторая гонка. Женский спринт выиграла норвежка Марте Олсбу Ройселан, которая прошла дистанцию за 21 минуту 31,1 секунды с одним промахом.
Второе место неожиданно заняла американка Сюзан Данкли, третьей стала чешка Луция Харватова.
Лучший результат среди российских биатлонисток показала Екатерина Юрлова - 21-е место. Она хорошо шла по дистанции, но заработала три штрафных круга.
Светлана Миронова - 38-я, Лариса Куклина - 48-я, Ирина Старых - 53-я.
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