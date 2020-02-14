Ройселан выиграла спринт ЧМ по биатлону, Россия снова без медалей

На чемпионате мира по биатлону в Антерсельве завершилась вторая гонка. Женский спринт выиграла норвежка Марте Олсбу Ройселан, которая прошла дистанцию за 21 минуту 31,1 секунды с одним промахом.

Второе место неожиданно заняла американка Сюзан Данкли, третьей стала чешка Луция Харватова.

Россиянки вне двадцатки

Лучший результат среди российских биатлонисток показала Екатерина Юрлова - 21-е место. Она хорошо шла по дистанции, но заработала три штрафных круга.

Светлана Миронова - 38-я, Лариса Куклина - 48-я, Ирина Старых - 53-я.

Россия обновила свой рекорд по гонкам без медалей. Эта неудача стала 28-й подряд.

Чемпионат мира по биатлону: женский спринт

Марте Олсбу Ройселан - 21.31,1 (1 промах). Сюзан Данкли (США) - +6,8 секунды (0). Люция Харватова (Чехия) - +21,3 (1). Елена Пидгрушная (Украина) - +25,5 (1). Дениз Херманн (Германия) - +30,5 (3). Лиза Витоцци (Италия) - +37,6 (2). Доротея Вирер (Италия) - +39,0 (2). Франциска Пройс (Германия) - +40,8 (2). Ивона Фиалкова (Словакия) - +44,2 (1). Аита Гаспарин (Швейцария) - +44,4 (0).