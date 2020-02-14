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Ройселан выиграла спринт ЧМ по биатлону, Россия снова без медалей

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

На чемпионате мира по биатлону в Антерсельве завершилась вторая гонка. Женский спринт выиграла норвежка Марте Олсбу Ройселан, которая прошла дистанцию за 21 минуту 31,1 секунды с одним промахом.

Второе место неожиданно заняла американка Сюзан Данкли, третьей стала чешка Луция Харватова.

Россиянки вне двадцатки

Лучший результат среди российских биатлонисток показала Екатерина Юрлова - 21-е место. Она хорошо шла по дистанции, но заработала три штрафных круга. 

Светлана Миронова - 38-я, Лариса Куклина - 48-я, Ирина Старых - 53-я.

Россия обновила свой рекорд по гонкам без медалей. Эта неудача стала 28-й подряд.

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Чемпионат мира по биатлону: женский спринт

  1. Марте Олсбу Ройселан - 21.31,1 (1 промах).
  2. Сюзан Данкли (США) - +6,8 секунды (0).
  3. Люция Харватова (Чехия) - +21,3 (1).
  4. Елена Пидгрушная (Украина) - +25,5 (1).
  5. Дениз Херманн (Германия) - +30,5 (3).
  6. Лиза Витоцци (Италия) - +37,6 (2).
  7. Доротея Вирер (Италия) - +39,0 (2).
  8. Франциска Пройс (Германия) - +40,8 (2).
  9. Ивона Фиалкова (Словакия) - +44,2 (1).
  10. Аита Гаспарин (Швейцария) - +44,4 (0).
  • 21. Екатерина Юрлова (Россия) - +1.03,6 (3).
  • 38. Светлана Миронова (Россия) - +1.34,1 (2).
  • 48. Лариса Куклина (Россия) - +1.49,6 (4).
  • 53. Ирина Старых (Россия) - +1.57,1 (4).
Темы биатлон екатериа юрлова чемпионат мира по биатлону
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