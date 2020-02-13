Голы Овечкина, Дацюка и Буре вошли в десятку лучших в истории НХЛ

Телеканал ESPN составил рейтинг лучших голов в истории НХЛ. Возглавил список Александр Овечкин с шайбой из 2006 года. Тогда Ови забил гол "Финиксу" в падении.

Также в рейтинге шайбы ещё четырёх россиян - Андрея Свечникова, Павла Буре, Павла Дацюка и Владимира Тарасенко.

Форвард "Каролины" Свечников забросил шайбу в октябре 2019 года, которую назвали "лакросс-голом". Буре забил красивый гол в составе "Ванкувера" в ворота "Бостона". Дацюка составители вспомнили за издевательский буллит в игре за "Детройт".

Лучшие голы в истории НХЛ забили: