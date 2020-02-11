Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе огласила состав сборной на многодневку "Ски Тур", которая пройдёт по трассам Швеции и Норвегии в рамках Кубка мира. В заявку команды попали девять мужчин и семь женщин.
"Ски Тур" начнётся 15 февраля в шведском Эстерсунде, а 23 февраля - в норвежском Тронхейме. Во время 38-километрового масс-старта 20 февраля лыжники пересекут границу двух государств.
Мужчины:
Женщины:
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