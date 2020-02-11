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Назван состав лыжной сборной России на "Ски Тур"

Спорт

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе огласила состав сборной на многодневку "Ски Тур", которая пройдёт по трассам Швеции и Норвегии в рамках Кубка мира. В заявку команды попали девять мужчин и семь женщин.

"Ски Тур" начнётся 15 февраля в шведском Эстерсунде, а 23 февраля - в норвежском Тронхейме. Во время 38-километрового масс-старта 20 февраля лыжники пересекут границу двух государств.

Состав сборной России по лыжным гонкам на "Ски Тур"

Мужчины:

  • Александр Большунов.
  • Сергей Устюгов.
  • Глеб Ретивых.
  • Андрей Мельниченко.
  • Андрей Ларьков.
  • Денис Спицов.
  • Артем Мальцев.
  • Иван Якимушкин.
  • Евгений Белов.

Женщины:

  • Наталья Непряева.
  • Алиса Жамбалова.
  • Яна Кирпиченко.
  • Екатерина Смирнова.
  • Диана Головань.
  • Анна Нечаевская.
  • Алия Иксанова.

Расписание лыжной многодневки "Ски Тур"

  • 15 февраля - Эстерсунд - Интервальная гонка (свободный стиль).
  • 16 февраля - Эстерсунд - Гонка преследования (классический стиль).
  • 18 февраля - Оре - Спринт (СС).
  • 20 февраля - Стурлин - Мерокер - Масс-старт (СС).
  • 22 февраля - Тронхейм - Спирнт (КС).
  • 23 февраля - Тронхейм - Гонка преследования (КС).
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