Назван состав лыжной сборной России на "Ски Тур"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе огласила состав сборной на многодневку "Ски Тур", которая пройдёт по трассам Швеции и Норвегии в рамках Кубка мира. В заявку команды попали девять мужчин и семь женщин.

"Ски Тур" начнётся 15 февраля в шведском Эстерсунде, а 23 февраля - в норвежском Тронхейме. Во время 38-километрового масс-старта 20 февраля лыжники пересекут границу двух государств.

Состав сборной России по лыжным гонкам на "Ски Тур"

Мужчины:

Александр Большунов.

Сергей Устюгов.

Глеб Ретивых.

Андрей Мельниченко.

Андрей Ларьков.

Денис Спицов.

Артем Мальцев.

Иван Якимушкин.

Евгений Белов.

Женщины:

Наталья Непряева.

Алиса Жамбалова.

Яна Кирпиченко.

Екатерина Смирнова.

Диана Головань.

Анна Нечаевская.

Алия Иксанова.

Расписание лыжной многодневки "Ски Тур"