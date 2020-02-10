Медведева призвала носить маски в общественных местах

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с обращением к своим подписчикам в Instagram. Девушка опубликовала фотографию в сториз. Россиянка надела медицинскую маску и призвала всех использовать средство защиты в общественных местах.

"Пожалуйста, надевайте маски в людных местах", - написала Медведева.

Эпидемия коронавируса

Вероятно, призыв Медведевой связан с эпидемией нового типа коронавируса в Китае. Вспышка заболевания произошла в городе Ухань 31 декабря 2019 года.

Число жертв коронавируса перевалило за 900 человек.

За последний день количество умерших увеличилось на 97 человек.

Количество заболевших коронавирусом перевалило за 40 тыс. человек.

Евгения Медведева

Медведева в этом сезоне не смогла попасть в финал "Гран-при". Фигуристка приняла участие в чемпионате России, но выступила только в короткой программе. На произвольную она не смогла выйти из-за повреждения конька.