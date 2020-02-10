Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с обращением к своим подписчикам в Instagram. Девушка опубликовала фотографию в сториз. Россиянка надела медицинскую маску и призвала всех использовать средство защиты в общественных местах.
"Пожалуйста, надевайте маски в людных местах", - написала Медведева.
Вероятно, призыв Медведевой связан с эпидемией нового типа коронавируса в Китае. Вспышка заболевания произошла в городе Ухань 31 декабря 2019 года.
Медведева в этом сезоне не смогла попасть в финал "Гран-при". Фигуристка приняла участие в чемпионате России, но выступила только в короткой программе. На произвольную она не смогла выйти из-за повреждения конька.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".