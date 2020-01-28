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Тихонов призвал Драчёва уйти с поста главы СБР

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов высказал своё негодование по поводу выступлений российских биатлонистов. На январских этапах Кубка мира команда не смогла завоевать ни одной награды. Россияне побили собственный антирекорд - 26 гонок без медалей.

По мнению Тихонова, глава СБР Владимир Драчёв должен уйти в отставку вместе со всем руководством союза.

"Кончили совсем биатлон в России. Регионы жалуются, что у них нет средств на существование. Кошмар! Я бы всю эту банду разогнал и взял ответственность на себя. Тогда все стало бы по-другому. Все, что говорит Глава СБР Владимир Драчев, - бред безграмотного человека. Ему нужно лишь сказать: "Я подаю в отставку". Это будет самый большой подарок нашему биатлону и всем российским болельщикам. Думаю, в будущем году он не будет президентом СБР", - заявил Тихонов в интервью Sport24.

Темы сбр биатлон владимир драчев александр тихонов кубок мира по биатлону
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