Четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов высказал своё негодование по поводу выступлений российских биатлонистов. На январских этапах Кубка мира команда не смогла завоевать ни одной награды. Россияне побили собственный антирекорд - 26 гонок без медалей.
По мнению Тихонова, глава СБР Владимир Драчёв должен уйти в отставку вместе со всем руководством союза.
"Кончили совсем биатлон в России. Регионы жалуются, что у них нет средств на существование. Кошмар! Я бы всю эту банду разогнал и взял ответственность на себя. Тогда все стало бы по-другому. Все, что говорит Глава СБР Владимир Драчев, - бред безграмотного человека. Ему нужно лишь сказать: "Я подаю в отставку". Это будет самый большой подарок нашему биатлону и всем российским болельщикам. Думаю, в будущем году он не будет президентом СБР", - заявил Тихонов в интервью Sport24.
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