Тихонов призвал Драчёва уйти с поста главы СБР

Четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов высказал своё негодование по поводу выступлений российских биатлонистов. На январских этапах Кубка мира команда не смогла завоевать ни одной награды. Россияне побили собственный антирекорд - 26 гонок без медалей.

По мнению Тихонова, глава СБР Владимир Драчёв должен уйти в отставку вместе со всем руководством союза.