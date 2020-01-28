Леброн Джеймс написал прощальное сообщение Коби Брайанту

Баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс в Instagram оставил трогательный пост. Сообщение форвард посвятил погибшему в авиакатастрофе Коби Брайанту.

"Я сижу тут, пытаюсь что-то написать для этой публикации, но стоит мне начать, и я снова плачу, просто думая о тебе, племяннице Джиджи и о связывавшей нас дружбе и братстве! Мое сердце разбито, я опустошен!" - написал Леброн.

Между Леброном и Коби были дружеские отношения. Джеймс и Брайант называли друг друга братьями и часто разговаривали. В последний раз баскетболисты общались утром в день гибели Коби.

"Ни за что в жизни я бы не подумал, что это станет нашим последним разговором. Обещаю, я продолжу начатое тобой дело! Ты так много значишь для нас всех. Пожалуйста, дай мне силу с небес и приглядывай за мной! Я еще так много хочу сказать, но просто не могу сделать этого сейчас, потому что не могу справиться со всем этим! До встречи, брат!" - написал баскетболист.

Коби Брайант и Леброн Джеймс

Коби и Леброна называли лучшими баскетболистами НБА после Майкла Джордана. Джеймс подписал контракт с "Лейкерс" в 2018 году во многом благодаря Брайанту, который всю карьеру провёл в Лос-Анджелесе.

Коби провёл 1346 матчей, набирая в среднем за игру 25 очков. За день до смерти Брайанта в списке снайперов НБА его обошёл Леброн Джеймс. Последним постом Коби в Instagram стали поздравления в адрес Леброна.