Канадскую спортсменку простили за допинг. Она оправдалась сексом

Международная федерация каноэ (ICF) отменила временное отстранение канадской спортсменки Лоренс Венсан-Лапуант. Ранее в её допинг-пробе был найден запрещённый препарат "Лигандрол". Расследование длилось с августа 2019 года.

При расследовании ICF установила, что препарат попал в организм спортсменки во время занятия сексом. Допинг-офицеры поверили, что между партнерами произошел обмен жидкостями, сообщает Planet Canoe.

Лоренс Венсан-Лапуант является 11-кратной чемпионкой мира в каноэ-спринте. Теперь 27-летняя спортсменка может тренироваться и выступать без ограничений.

Лигандрол

Лигандрол помогает росту мышечной массы и увеличению силовых показателей. Действие препарата схоже с анаболическими стероидами, но имеет меньше побочных эффектов.

В спортивной медицине препарат используют для: