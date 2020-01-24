Косторная, Трусова и Щербакова чисто откатали тренировку перед ЧЕ

Россиянки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная провели тренировку перед стартом на чемпионате Европы в Граце. Занятие состоялось на запасной арене. Спортсменки чисто откатали короткую программу, сообщает РИА "Новости".

Александра Трусова исполнила несколько прыжков:

тройной флип;

двойной аксель;

каскад тройной лутц-тройной тулуп.

Алёна Косторная показала более сложные элементы:

аксель в 3,5 оборота;

тройной лутц;

каскад тройной флиф-тройной тулуп.

Анна Щербакова продемонстрировала такие прыжки:

аксель в 2,5 оборота;

каскад тройной флип-тройной риттбергер;

каскад тройной флип-тройной тулуп.

Фигуристки выйдут на лёд в 13.30 по московскому времени. Россиянки продемонстрируют свои программы после 18.00.