Россиянки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная провели тренировку перед стартом на чемпионате Европы в Граце. Занятие состоялось на запасной арене. Спортсменки чисто откатали короткую программу, сообщает РИА "Новости".
Александра Трусова исполнила несколько прыжков:
Алёна Косторная показала более сложные элементы:
Анна Щербакова продемонстрировала такие прыжки:
Фигуристки выйдут на лёд в 13.30 по московскому времени. Россиянки продемонстрируют свои программы после 18.00.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".