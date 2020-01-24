В пятницу, 24 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию стартуют соревнования у женщин. Поздно вечером медали разыграют спортивные пары.
Женщины выйдут на лёд в 13.30 по московскому времени. Участие в соревнованиях примут 37 спортсменок. Россиянки попали в седьмую, финальную разминку.
Ранее "Правда.Ру" разбиралась в феномене молодых российских фигуристок в статье "Трусова, Косторная, Щербакова. Троица Тутберидзе — будущее фигурного катания".
Произвольная программа спортивных пар начнётся в 21.00. Россияне, которые заняли три первые позиции в короткой программе, попали в последнюю разминку, завершат выступления ближе к полуночи.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".