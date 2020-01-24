Косторная, Трусова и Щербакова стартуют на чемпионате Европы

В пятницу, 24 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию стартуют соревнования у женщин. Поздно вечером медали разыграют спортивные пары.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: женщины (короткая программа)

Женщины выйдут на лёд в 13.30 по московскому времени. Участие в соревнованиях примут 37 спортсменок. Россиянки попали в седьмую, финальную разминку.

Анна Щербакова (Россия) — 18.23 мск.

Алёна Косторная (Россия) — 18.30 мск.

Николь Шотт (Германия).

Екатерина Рябова (Азербайджан).

Александра Трусова (Россия) — 18.49 мск.

Алексия Паганини (Швейцария).

Ранее "Правда.Ру" разбиралась в феномене молодых российских фигуристок в статье "Трусова, Косторная, Щербакова. Троица Тутберидзе — будущее фигурного катания".

Чемпионат Европы по фигурному катанию: пары (произвольная программа)

Произвольная программа спортивных пар начнётся в 21.00. Россияне, которые заняли три первые позиции в короткой программе, попали в последнюю разминку, завершат выступления ближе к полуночи.