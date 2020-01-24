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Источник Правда.Ру

Косторная, Трусова и Щербакова стартуют на чемпионате Европы

Спорт » Фигурное катание

В пятницу, 24 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию стартуют соревнования у женщин. Поздно вечером медали разыграют спортивные пары.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: женщины (короткая программа)

Женщины выйдут на лёд в 13.30 по московскому времени. Участие в соревнованиях примут 37 спортсменок. Россиянки попали в седьмую, финальную разминку.

  • Анна Щербакова (Россия) — 18.23 мск.
  • Алёна Косторная (Россия) — 18.30 мск.
  • Николь Шотт (Германия).
  • Екатерина Рябова (Азербайджан).
  • Александра Трусова (Россия) — 18.49 мск.
  • Алексия Паганини (Швейцария).

Ранее "Правда.Ру" разбиралась в феномене молодых российских фигуристок в статье "Трусова, Косторная, Щербакова. Троица Тутберидзе — будущее фигурного катания".

Чемпионат Европы по фигурному катанию: пары (произвольная программа)

Произвольная программа спортивных пар начнётся в 21.00. Россияне, которые заняли три первые позиции в короткой программе, попали в последнюю разминку, завершат выступления ближе к полуночи.

  • Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 23.19 мск (73,50 балла).
  • Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 23.27 мск (70,48).
  • Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 23.35 мск (74,92).
  • Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 23.43 мск (82,34).
Темы анна щербакова алена косторная фигурное катание александра трусова чемпионат европы по фигурному катанию
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