Футболист Солтмурад Бакаев заявил о том, что с сегодняшнего дня является игроком "Рубина". 20-летний футболист является воспитанником "Спартака" и младшим братом другого игрока красно-белых Зелимхана Бакаева.

В основной команде футболист провел 2 матча. За "Спартак-2" отыграл более 50 встреч.

"С этого момента я игрок казанского "Рубина"! Это большой клуб со славной историей, но что еще более важно, с великим будущим! Впереди новая страница моей жизни, которая, я уверен, станет не менее важной и яркой, чем предыдущие!" - написал Бакаев в Instagram.