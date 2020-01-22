Организаторы футбольного отборочного турнира на Олимпиаду-2020 приняли решение перенести соревнования из китайского города Уханя. Причиной стало распространение неизвестного коронавируса, сообщает AP.
С 3 по 9 февраля в Ухане должны были сыграть сборные Китая, Австралии, Тайваня и Таиланда. Отбор состоится в те же даты, но в городе Нанкине.
Ранее китайские органы здравоохранения призвали граждан избегать скопления людей в Ухане и других городах. По последним данным, девять человек погибли от неизвестного вируса. Всего зафиксировано 440 случаев заражения.
Заболевшие "новой пневмонией" зарегистрированы также в Корее, Японии, США и Таиланде.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о списке из 10 городов России, в которые может быть завезен коронавирус 2019-nCoV.
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