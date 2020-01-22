Эпидемиологи назвали 10 городов, в которые возможно проникновение коронавируса 2019-nCoV с туристами и мигрантами из Китая.
Врачи, специалисты Роспотребнадзора, Росавиации и ФМБА совместно с сотрудниками российской погранслужбы проводят мониторинг эпидемиологической обстановки в основных городах, которые посещают жители Китая.
Такими данными поделились эксперты "Еженедельного эпидемиологического бюллетеня" эпидемиологического вестника ВОЗ.
"Есть риск, что коронавирус нового типа, выявленный в Китае, может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем", — признают в Госкомитете Китая по делам здравоохранения.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявляют, что коронавирус 2019-nCoV за 60 часов способен заразить до 80 миллионов человек, сообщает телеграм-канал "Время покажет" со ссылкой на данные экспертов "Еженедельного эпидемиологического бюллетеня" эпидемиологического вестника ВОЗ.
Официального подтверждения списка городов от Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения редакция "Правда.Ру" на данный момент не получила.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.