Гендиректор "Зенита" подтвердил аренду Кокорина в "Сочи"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил договорённость с "Сочи" о переходе Александра Кокорина. Игрок будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона.

"Зенит" подтверждает договоренность с "Сочи" об аренде Александра Кокорина", - сказал Медведев в интервью ТАСС.

Ранее СМИ сообщали о том, что Кокорин не хочет покидать "Зенит", а тренерский штаб заявляет о доверии футболисту. Во вторник форвард принял участие в товарищеском матче питерцев против "Аль-Увайнаха", в котором сделал хет-трик.

На данный момент Кокорин продолжает находиться на сборах в Катаре и выходит на тренировки с командой. Сегодня "Правда.Ру" сообщала, что футболист собирается провести встречу с руководством "Зенита" и попросить отменить аренду в "Сочи".

Отношения "Сочи" и "Зенита"

После выхода "Сочи" в РПЛ клуб арендовал несколько футболистов у "Зенита". В составе команды в первой части сезона выступали бывшие питерские игроки: