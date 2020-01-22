Кокорин попросит руководство "Зенита" не отдавать его в "Сочи"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин планирует провести встречу с руководством клуба по поводу трансфера в "Сочи". Футболист по-прежнему хотел бы остаться в питерской команде, поэтому хочет попросить гендиректора Александра Медведева не отдавать его в аренду, сообщает Eurofootball.

Во вторник "Сочи" сообщил о договоренности с "Зенитом" по аренде футболиста до конца сезона. "Зенит" информацию пока не подтвердил, а сам Кокорин продолжил сбор с командой в Катаре.

Поддержка Кокорина

Во вторник футболиста поддержали партнеры по команде, главный тренер Сергей Семак и болельщики команды. Футболисты отдали Кокорину капитанскую повязку на товарищеский матч с "Аль-Увайнахом". Тренер заявил, что футболист ему до сих пор нужен в "Зените", а фанаты в Сети устроили флешмоб с тэгом #ОставьтеКокорина.

Форвард отплатил за доверие сполна. В игре он сделал хет-трик за один тайм, а команда победила соперника со счётом 10:0.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о реакции на переход футболиста в материале "Странный трансфер Кокорина: переходит в "Сочи", но забивает за "Зенит".