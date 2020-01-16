"Монако" Головина крупно проиграл "ПСЖ" в чемпионате Франции

"ПСЖ" на выезде обыграл "Монако" в чемпионате Франции. Эта игра должна была состояться 1 декабря, но из-за непогоды была перенесена на более поздний срок.

Встреча завершилась со счётом 4:1. В составе "ПСЖ" дубль на свой счёт записал Кильян Мбаппе, еще по одному голу забили Неймар и Пабло Сарабия.

Полузащитник "Монако" Александр Головин не смог проявить себя. На 69-й минуте встречи он был заменен.

Чемпионат Франции по футболу

"ПСЖ" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 49 очков. Следом в первой десятке идут: