Шарапова и Надаль пожертвовали деньги на борьбу с пожарами в Австралии

В Сиднее состоялся благотворительный теннисный матч, средства от которого пойдут на борьбу с лесными пожарами в Австралии. По сообщению организаторов Australian Open, деньги для пожарных пожертвовали знаменитые теннисисты.

Так, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер совместно отдали на борьбу с пожарами 170 тысяч долларов. Ранее по 25 тысяч пожертвовали Новак Джокович и Мария Шарапова. Ник Кирьос, Каролина Плишкова и Кори Гауффо отдали по 200 долларов за каждый эйс.

Ранее на Australian Open было решено приостановить соревнования из-за едкого дыма от пожаров.

Пожары в Австралии

Лесные пожары начались в сентябре 2019 года, выгорели миллионы гектаров земли. Огонь унёс уже 27 человеческих жизней. Австралийские власти заявляют о гибели более одного млрд животных. Густота дыма в некоторых местах не позволяет тушить огонь с воздуха.