Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Россия официально объявила о желании принять Кубок мира по регби

Спорт

Председатель Федерации регби России (ФРР) Станислав Дружинин объявил о том, что организация направила уведомление о желании принять Кубок мира-2027 в Международный совет Регби. На турнир также будут претендовать Аргентина и Австралия, а возможно и другие страны.

"Как только будет объявлено о старте заявочной компании, мы в соответствии с критериями будем готовить заявочную книгу и будем полноценно участвовать в выборах за право проведения в России Кубка мира по регби 2027 года. Мы сто процентов будем на него претендовать", - заявил Дружинин в интервью ТАСС.

Кубок мира-2019 состоялся в Японии на 12 стадионах. В 2023 году турнир примет Франция, которая собирается проводить игры на 10 аренах.

Сборная России по регби

Российская национальная команда дважды участвовала в чемпионатах мира - в 2011 и 2019 годах. Команда потерпела восемь поражений в восьми играх.

Темы регби кубок мира по регби сборная россии по регби
Актуальная аналитика
Новости спорта
Что происходит с Александром Овечкиным?
Общество
Цифровая бомба в твоей руке
Здоровье и профилактика
Что заставляет миллениалов загорать, зная риски?
Новости Все >
Российский рок-гитарист покончил с собой
Мигранты отправили в Киргизию 2,2 млрд долларов в 2019 году
Трефилов призвал не прикрывать провал гандболистов западными санкциями
Ливанцы возобновили протесты против правительства
Чайка: строительство космодрома Восточный контролируют из космоса
Массовый сбой произошел во "ВКонтакте"
Ласицкене и Шубенкову приказом Шойгу присвоено звание капитана
Даже не выслушала: Меган Маркл пошла против Елизаветы II
Пилот "КАМАЗ-Мастер" Каргинов выиграл девятый этап "Дакара"
Пассажирка поезда выбросила девятимесячную дочь из купе
Последние материалы
Кудрин спрогнозировал рост ВВП в 2020 году
Джонсон: не могу позволить референдум о независимости в Шотландии
Садальский поглумился над семьей Михалкова из-за ситуации с моделью
Экологи раскрыли масштабы загрязнения Баренцева моря микропластиком
Что заставляет миллениалов загорать, зная риски?
Россия официально объявила о желании принять Кубок мира по регби
Депутат ГД Журавлев усмотрел в теплой погоде злой умысел США
Стала известна причина смерти Никиты Исаева
Республиканцы отвергают призыв Трампа снять с него обвинения
Подписчица посоветовала певице Валерии навсегда уехать из России
Популярное
Общество
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику

Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.

Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Наука и техника
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Мир. Новости мира
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Общество
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Наталия Красовская Цифровая бомба в твоей руке Наталия Красовская Соломон Соловьев Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге" Любовь Степушова
Комментарии
Богатые России бедных не замечают
Стала известна причина смерти Никиты Исаева
Меган Маркл рассказала о любовнице принца Уильяма
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
США стремятся остановить импорт иранской нефти в Китай
Стала известна причина смерти Никиты Исаева
Минск пытается купить нефть у Казахстана, Азербайджана и Украины
Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ
Меган Маркл рассказала о любовнице принца Уильяма
Учительницу хотят уволить за покупку нижнего белья
45 млн, предназначавшихся детям, потрачено на восстановление храма
Богатые России бедных не замечают
Богатые России бедных не замечают
Россияне изменили свои туристические предпочтения в 2019 году
Устюгов пропустит этапы Кубка мира в США и Канаде из-за проблем с визой
Поздравляя народ Чечни, Рамзан Кадыров проклял Сталина
Макрон попросил США не выводить войска из Африки
Богатые России бедных не замечают
Чиновники из Санкт-Петербурга посчитали гомосексуалистов в городе
Круче Жириновского: сын чеченского функционера осыпал деньгами толпу
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ