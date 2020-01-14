Россия официально объявила о желании принять Кубок мира по регби

Председатель Федерации регби России (ФРР) Станислав Дружинин объявил о том, что организация направила уведомление о желании принять Кубок мира-2027 в Международный совет Регби. На турнир также будут претендовать Аргентина и Австралия, а возможно и другие страны.

"Как только будет объявлено о старте заявочной компании, мы в соответствии с критериями будем готовить заявочную книгу и будем полноценно участвовать в выборах за право проведения в России Кубка мира по регби 2027 года. Мы сто процентов будем на него претендовать", - заявил Дружинин в интервью ТАСС.

Кубок мира-2019 состоялся в Японии на 12 стадионах. В 2023 году турнир примет Франция, которая собирается проводить игры на 10 аренах.

Сборная России по регби

Российская национальная команда дважды участвовала в чемпионатах мира - в 2011 и 2019 годах. Команда потерпела восемь поражений в восьми играх.