Макгрегор признался, что пил всю неделю перед боем с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вспомнил о бое с Хабибом Нурмагомедовым, который состоялся в октябре 2018 года. Ирландец признался, что плохо подготовился к поединку, так как неделю употреблял спиртные напитки.

"Я пил всю неделю перед тем боем. Во мне был яд. Я не знаю почему так произошло. В отеле были люди, которым я мог позвонить и позвать на бой. Они спускались в тренажерный зал, это были настоящие поединки, без защиты головы, и я побеждал. Я выигрывал эти войны, отправлял соперников в нокаут, праздновал и возвращался через три дня", - цитирует Макгрегора ESPN.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор

Поединок завершился в четвертом раунде, удушающим приемом победил Нурмагомедов. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Бой сопровождался скандалами, а завершился грандиозной дракой на трибунах между Хабибом и командой Макгрегора. В то же время в октагоне ирландец дрался с членами команды россиянина. Оба бойца были дисквалифицированы.