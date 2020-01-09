Экс-футболист "Локомотива" устроил драку во время турнира на Украине

Бывший футболист "Локомотива" Тарас Михалик спровоцировал драку во время матча по мини-футболу. Его команда "Припять" несколько раз грубо нарушила правила против соперников, из-за чего вспыхнула потасовка.



Тарас Михалик набросился на соперника и устроил драку.

Игра проходила в Луцке в турнире "Рождественская коляда". Команда Михалика выступала в форме "Локомотива" с логотипом "РЖД". Михалик накинулся на одного из соперников, после чего получил красную карточку.

Михалик выступал за "Локомотив" с 2013 по 2019 года. Минувшим летом бывший игрок сборной Украины подписал контракт с "Волынью".