Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Капитан канадцев извинился перед Россией за выходку на МЧМ

Спорт » Командные виды » Хоккей

Капитан молодежной сборной Канады Барретт Хэйтон прокомментировал инцидент после матча против команды России. Канадцы в субботу проиграли со счетом 0:6, а игрок отказался снимать шлем во время исполнения гимна РФ. Российские игроки в ответ на это не пожали сопернику руки во время традиционной церемонии.


Канадский капитан не снял шлем во время исполнения гимна России.

Федерация хоккея Канады принесла извинения за поведение своего капитана. Сам Барретт Хэйтон назвал свои действия ошибкой. Хоккеист, по его словам, пытался понять причины поражения и был опустошен.

"Россияне провели великолепную игру, и моя ошибка не должна умалять их заслуг", - приводит слова Хэйтона TSN.

Сборная России на МЧМ-2020

Российская команда в трех матчах одержала только одну победу - над канадцами. Сборным Чехии и Германии подопечные Валерия Брагина проиграли.

31 декабря Россия встретится с Германией. В случае проигрыша россияне могут не попасть в плей-офф турнира.

Темы хоккей сборная канады по хоккею молодежный чемпионат мира по хоккею молодежная сборная россии по хоккею
Актуальная аналитика
Житейские истории
ФСИН - против закона и своих сотрудников
Формула небес
Астрология и нумерология сулят здоровье и деньги
Отдых
Чем занять себя в праздники: обзор лучших новинок настольных игр
Новости Все >
Красная икра продается на Камчатке по 1,4 тыс.рублей за килограмм
США подозревают в изобретении врагов
Новозеландец напал на морского льва с копьём, чтоб защитить партнёршу
В Петербурге туроператор "Северная Венеция" приостановил работу
Астрофизик придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Капитан канадцев извинился перед Россией за выходку на МЧМ
Новогодний «сухой» закон начал действовать в Башкирии
Британские пожарные спасли на Рождество черепаху-поджигательницу
Иран уверен: союзники могут сохранять безопасность в Персидском заливе
Соцопрос: свыше половины жителей РФ недовольны своим местом работы
Последние материалы
США подозревают в изобретении врагов
Новозеландец напал на морского льва с копьём, чтоб защитить партнёршу
В Петербурге туроператор "Северная Венеция" приостановил работу
ФСИН - против закона и своих сотрудников
Астрофизик придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Капитан канадцев извинился перед Россией за выходку на МЧМ
Новогодний «сухой» закон начал действовать в Башкирии
Британские пожарные спасли на Рождество черепаху-поджигательницу
Иран уверен: союзники могут сохранять безопасность в Персидском заливе
Соцопрос: свыше половины жителей РФ недовольны своим местом работы
Популярное
Культура
Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.

Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Российский шоу-бизнес
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Шоу-бизнес
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Силовые структуры
Сирийцы рассказали о драке российских и американских солдат
Соломон Соловьев Рожденные 30 декабря - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов Игорь Буккер Афган: в чем правда, брат? Игорь Буккер
Комментарии
Как у России получается так "взлетать" вопреки законам?
Машины прорыва. Зачем Россия возвращает в строй газотурбинные танки
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Почему христиане покидают Землю обетованную
Убийца-антисемит объявился в Нью-Йорке на Хануку
Почему христиане покидают Землю обетованную
Почему христиане покидают Землю обетованную
Эксперт объяснил, почему интеграции с Белоруссией не будет
Почему христиане покидают Землю обетованную
Как у России получается так "взлетать" вопреки законам?
Шнуров высмеял артистов «Голубых огоньков»
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Охлобыстин после критики Водонаевой извинился перед проститутками
Армения поверила в антироссийские мифы
Почему христиане покидают Землю обетованную
Президент подписал закон об информировании россиян о мерах соцподдержки
Как у России получается так «взлетать» вопреки законам?
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ