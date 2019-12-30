Капитан канадцев извинился перед Россией за выходку на МЧМ

Капитан молодежной сборной Канады Барретт Хэйтон прокомментировал инцидент после матча против команды России. Канадцы в субботу проиграли со счетом 0:6, а игрок отказался снимать шлем во время исполнения гимна РФ. Российские игроки в ответ на это не пожали сопернику руки во время традиционной церемонии.



Канадский капитан не снял шлем во время исполнения гимна России.

Федерация хоккея Канады принесла извинения за поведение своего капитана. Сам Барретт Хэйтон назвал свои действия ошибкой. Хоккеист, по его словам, пытался понять причины поражения и был опустошен.

"Россияне провели великолепную игру, и моя ошибка не должна умалять их заслуг", - приводит слова Хэйтона TSN.

Сборная России на МЧМ-2020

Российская команда в трех матчах одержала только одну победу - над канадцами. Сборным Чехии и Германии подопечные Валерия Брагина проиграли.

31 декабря Россия встретится с Германией. В случае проигрыша россияне могут не попасть в плей-офф турнира.