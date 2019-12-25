Нападающий "Тамбова" Владимир Обухов рассказал о своем краснодарском этапе карьеры. С 2016 по 2018 год он выступал за "Кубань", где не всегда вовремя платили зарплату.

"Пошел брать кредит — тысяч 600. Я еще уточнил в банке: "Можно через две недели заранее его погашу?" Мне ответили, что, конечно, можно. Только ничего через две недели не погасил. Отдать банку надо было что-то около 900 тысяч.

Думаю: "Твою ж мать, что делать?" Отпуск вроде, надо бы поехать куда-то отдохнуть, а у меня в кармане 5 тысяч рублей. Хорошо еще, была машина — BMW X6. Я ее выставил на "Авито", а это же Краснодар. Первый звонок: "Обмен на зерно интересует?" Я в шоке: "Какое зерно?" Вот так прошла где-то неделя, в итоге сдался и просто в салон ее отвез. Отдал все долги, даже оставшуюся часть ипотеки, 400 тысяч, закрыл", — рассказал футболист в интервью Sports. ru.