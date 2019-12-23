Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду во время награждения команды на Суперкубке Италии снял с шеи серебряную медаль. Его команда уступила "Лацио" со счетом 1:3, проиграв римлянам второй раз за месяц.
Итальянские СМИ отмечают, что это не первая подобная выходка Роналду. Последнее, о чем говорилось в прессе, - третье место португальца в борьбе за "Золотой мяч". Нападающий не приехал на церемонию награждения, за что был раскритикован. Журналисты и болельщики посчитали, что таким образом форвард проявил неуважение.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.