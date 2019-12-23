Роналду снял серебряную медаль во время награждения "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду во время награждения команды на Суперкубке Италии снял с шеи серебряную медаль. Его команда уступила "Лацио" со счетом 1:3, проиграв римлянам второй раз за месяц.



Роналду снял медаль с шеи во время награждения "Ювентуса".

Итальянские СМИ отмечают, что это не первая подобная выходка Роналду. Последнее, о чем говорилось в прессе, - третье место португальца в борьбе за "Золотой мяч". Нападающий не приехал на церемонию награждения, за что был раскритикован. Журналисты и болельщики посчитали, что таким образом форвард проявил неуважение.