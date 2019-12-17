Загитова пригласила фанатов на выступление перед матчем СКА - ЦСКА

Российская фигуристка Алина Загитова пригласила болельщиков на свое выступление перед матчем КХЛ СКА — ЦСКА. Игра под названием "Русская классика" состоится 19 декабря на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

13 декабря Загитова объявила о приостановке карьеры. Она не выступит на чемпионате России, который состоится с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Ранее стало известно, что Загитова примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки "Спящая красавица".

СКА и ЦСКА — лидеры Западной конференции КХЛ. Матч 19 декабря станет вторым для команд на "Газпром Арене".