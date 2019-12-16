Опубликован состав участников чемпионата России по фигурному катанию
Федерация фигурного катания России назвала состав спортсменов на национальный чемпионат. Турнир состоится с 24 по 29 декабря в Красноярке.
В каждом из видов программы выступят по 18 женщин и мужчин, 12 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов.
В одиночных соревнованиях у женщин выступят финалистки серии Гран-при Алека Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, а также чемпионки мира Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.
Чемпионат России по фигурному катанию
Женщины:
- Алена Косторная,
- Евгения Медведева,
- Елизавета Туктамышева,
- Анна Щербакова,
- Александра Трусова,
- Виктория Васильева,
- Анастасия Губанова,
- Анастасия Гулякова,
- Станислава Константинова,
- Елизавета Нугуманова,
- Софья Самодурова,
- Серафима Саханович,
- Ксения Синицына,
- Мария Талалайкина,
- Анастасия Тараканова,
- Анна Фролова,
- Ксения Цибинова,
- Валерия Шульская.
Мужчины:
- Александр Самарин,
- Дмитрий Алиев,
- Андрей Лазукин,
- Сергей Воронов,
- Петр Гуменник,
- Артур Даниелян,
- Андрей Зубер,
- Макар Игнатов,
- Владислав Катичев,
- Глеб Лутфуллин,
- Андрей Мозалев,
- Егор Мурашов,
- Александр Петров,
- Владимир Самойлов,
- Даниил Самсонов,
- Леонид Свириденко,
- Антон Шулепов,
- Илья Яблоков.
Спортивные пары:
- Александра Бойкова - Дмитрий Козловский,
- Евгения Тарасова - Владимир Морозов,
- Анастасия Мишина - Александр Галлямов,
- Юлия Артемьева - Михаил Назарычев,
- Ксения Ахантьева - Валерий Колесов,
- Анастасия Балабанова - Алексей Святченко,
- Алиса Ефимова - Александр Коровин,
- Полина Костюкович - Дмитрий Ялин,
- Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин,
- Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов,
- Алина Пепелева - Роман Плешков,
- Таисия Собинина - Никита Володин.
Танцы на льду:
- Виктория Синицина - Никита Кацалапов,
- Александра Степанова - Иван Букин,
- Ольга Бибихина - Даниил Зворыкин,
- Софья Евдокимова - Егор Базин,
- Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро,
- Мария Игнатьева - Михаил Брагин,
- Ксения Конкина - Павел Дрозд,
- Екатерина Миронова - Евгений Устенко,
- Аннабель Морозова - Андрей Багин,
- Елизавета Пасечник - Егор Колосовский,
- Бетина Попова - Сергей Мозгов,
- Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин,
- Юлия Тульцева - Анатолий Беловодченко,
- Софья Шевченко - Игорь Еременко,
- Анастасия Шпилевая - Григорий Смирнов.