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Опубликован состав участников чемпионата России по фигурному катанию

Спорт » Фигурное катание

Федерация фигурного катания России назвала состав спортсменов на национальный чемпионат. Турнир состоится с 24 по 29 декабря в Красноярке. 

В каждом из видов программы выступят по 18 женщин и мужчин, 12 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов.

В одиночных соревнованиях у женщин выступят финалистки серии Гран-при Алека Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, а также чемпионки мира Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

Чемпионат России по фигурному катанию

Женщины: 

  • Алена Косторная,
  • Евгения Медведева,
  • Елизавета Туктамышева,
  • Анна Щербакова,
  • Александра Трусова,
  • Виктория Васильева,
  • Анастасия Губанова,
  • Анастасия Гулякова,
  • Станислава Константинова,
  • Елизавета Нугуманова,
  • Софья Самодурова,
  • Серафима Саханович,
  • Ксения Синицына,
  • Мария Талалайкина,
  • Анастасия Тараканова,
  • Анна Фролова,
  • Ксения Цибинова,
  • Валерия Шульская.

Мужчины:

  • Александр Самарин,
  • Дмитрий Алиев,
  • Андрей Лазукин,
  • Сергей Воронов,
  • Петр Гуменник,
  • Артур Даниелян,
  • Андрей Зубер,
  • Макар Игнатов,
  • Владислав Катичев,
  • Глеб Лутфуллин,
  • Андрей Мозалев,
  • Егор Мурашов,
  • Александр Петров,
  • Владимир Самойлов,
  • Даниил Самсонов,
  • Леонид Свириденко,
  • Антон Шулепов,
  • Илья Яблоков.

Спортивные пары: 

  • Александра Бойкова - Дмитрий Козловский,
  • Евгения Тарасова - Владимир Морозов,
  • Анастасия Мишина - Александр Галлямов,
  • Юлия Артемьева - Михаил Назарычев,
  • Ксения Ахантьева - Валерий Колесов,
  • Анастасия Балабанова - Алексей Святченко,
  • Алиса Ефимова - Александр Коровин,
  • Полина Костюкович - Дмитрий Ялин,
  • Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин,
  • Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов,
  • Алина Пепелева - Роман Плешков,
  • Таисия Собинина - Никита Володин.

Танцы на льду: 

  • Виктория Синицина - Никита Кацалапов, 
  • Александра Степанова - Иван Букин,
  • Ольга Бибихина - Даниил Зворыкин,
  • Софья Евдокимова - Егор Базин,
  • Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро,
  • Мария Игнатьева - Михаил Брагин,
  • Ксения Конкина - Павел Дрозд,
  • Екатерина Миронова - Евгений Устенко,
  • Аннабель Морозова - Андрей Багин,
  • Елизавета Пасечник - Егор Колосовский,
  • Бетина Попова - Сергей Мозгов,
  • Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин,
  • Юлия Тульцева - Анатолий Беловодченко,
  • Софья Шевченко - Игорь Еременко,
  • Анастасия Шпилевая - Григорий Смирнов.

 

Темы фигурное катание чемпионат россии по фигурному катанию
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