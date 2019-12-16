Опубликован состав участников чемпионата России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания России назвала состав спортсменов на национальный чемпионат. Турнир состоится с 24 по 29 декабря в Красноярке.

В каждом из видов программы выступят по 18 женщин и мужчин, 12 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов.

В одиночных соревнованиях у женщин выступят финалистки серии Гран-при Алека Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, а также чемпионки мира Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

Чемпионат России по фигурному катанию

Женщины:

Алена Косторная,

Евгения Медведева,

Елизавета Туктамышева,

Анна Щербакова ,

, Александра Трусова,

Виктория Васильева,

Анастасия Губанова,

Анастасия Гулякова,

Станислава Константинова,

Елизавета Нугуманова,

Софья Самодурова,

Серафима Саханович,

Ксения Синицына,

Мария Талалайкина,

Анастасия Тараканова,

Анна Фролова,

Ксения Цибинова,

Валерия Шульская.

Мужчины:

Александр Самарин,

Дмитрий Алиев,

Андрей Лазукин,

Сергей Воронов,

Петр Гуменник,

Артур Даниелян,

Андрей Зубер,

Макар Игнатов,

Владислав Катичев,

Глеб Лутфуллин,

Андрей Мозалев,

Егор Мурашов,

Александр Петров,

Владимир Самойлов,

Даниил Самсонов,

Леонид Свириденко,

Антон Шулепов,

Илья Яблоков.

Спортивные пары:

Александра Бойкова - Дмитрий Козловский,

Евгения Тарасова - Владимир Морозов,

Анастасия Мишина - Александр Галлямов,

Юлия Артемьева - Михаил Назарычев,

Ксения Ахантьева - Валерий Колесов,

Анастасия Балабанова - Алексей Святченко,

Алиса Ефимова - Александр Коровин,

Полина Костюкович - Дмитрий Ялин,

Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин,

Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов,

Алина Пепелева - Роман Плешков,

Таисия Собинина - Никита Володин.

Танцы на льду: