В РПЛ не считают трагедией вылет российских клубов из еврокубоков

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал свое мнение о неудачном выступлении футбольных клубов в Лиге чемпионов и Лиги Европы. Российские команды показали худший результат с 2001 года, когда ни один не смог выйти в "евровесну".

"Зенит" и "Локомотив" заняли четвертые места в своих группах в Лиге чемпионов. "Краснодар" и ЦСКА не смогли преодолеть групповой турнир Лиги Европы, а "Спартак" и тульский "Арсенал" вообще остановились в отборочных раундах.