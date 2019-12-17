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В РПЛ не считают трагедией вылет российских клубов из еврокубоков

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал свое мнение о неудачном выступлении футбольных клубов в Лиге чемпионов и Лиги Европы. Российские команды показали худший результат с 2001 года, когда ни один не смог выйти в "евровесну".

"Зенит" и "Локомотив" заняли четвертые места в своих группах в Лиге чемпионов. "Краснодар" и ЦСКА не смогли преодолеть групповой турнир Лиги Европы, а "Спартак" и тульский "Арсенал" вообще остановились в отборочных раундах.

"Не катастрофа, но не очень приятно. Хотелось бы видеть команды в весенней части турниров, но, к сожалению, вот такой вот результат. Это не трагедия, но неприятно, так же, как и потеря шестого места в таблице коэффициентов. Я бы не сказал, что это отражает уровень нашего чемпионата. Я тут читал, даже, что РПЛ деградирует, и прочую белиберду. Люди, следящие за нашим чемпионатом в Европе, говорят, что такого накала и такой плотности в таблице ни в одном чемпионате нет", - считает Прядкин.

Темы рпл футбол лига европы сергей прядкин лига чемпионов
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