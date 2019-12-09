Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление по поводу санкций WADA против России. Исполком организации 9 декабря вынес решение по российскому допинговому скандалу. На заседании были приняты рекомендации комитета:
"МОК осуждает манипуляции с данными московской лаборатории. Они подрывают доверие к мировому спорту и всему спортивному движению. И МОК поддерживает самые строгие санкции в отношении тех, кто причастен к этим манипуляциям", - говорится в сообщении организации.
Также МОК благодарит экспертов WADA, которые провели детальное расследование, на основе которого и было вынесено итоговое решение. И после того, как это решение было опубликовано, МОК решил выступить с официальным заявлением.
МОК вновь настаивает на том, чтобы российская сторона предоставила все необходимые материалы по этому делу. Только в этом случае можно будет убедиться в справедливости решения и избежать того, чтобы пострадали невинные. Только так можно будет снять тень сомнения с чистых российских спортсменов и следующих поколений атлетов.
"Мы поддерживаем санкции WADA, но еще должны их подробно проанализировать. МОК настаивает, что любые санкции должны соответствовать законам и уважать права человека. Виновные должны понести серьезное наказание. Однако мы просим подойти крайне скрупулезно к каждому случаю. Мы надеемся, что справедливость восторжествует", - говорится в заявлении комитета.
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