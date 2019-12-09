МОК поддержал санкции WADA против России

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление по поводу санкций WADA против России. Исполком организации 9 декабря вынес решение по российскому допинговому скандалу. На заседании были приняты рекомендации комитета:

лишить Россию права выступать на международных соревнованиях высшего уровня (Олимпиаде, чемпионате мира);

допускать российских спортсменов к соревнованиям только по специальному решению в нейтральном статусе;

запретить проведение спортивных мероприятий в России на четыре года;

лишить РУСАДА статуса соответствия;

лишить руководство российского спорта возможности посещать турниры в течение четырех лет.

"МОК осуждает манипуляции с данными московской лаборатории. Они подрывают доверие к мировому спорту и всему спортивному движению. И МОК поддерживает самые строгие санкции в отношении тех, кто причастен к этим манипуляциям", - говорится в сообщении организации.

Также МОК благодарит экспертов WADA, которые провели детальное расследование, на основе которого и было вынесено итоговое решение. И после того, как это решение было опубликовано, МОК решил выступить с официальным заявлением.

МОК вновь настаивает на том, чтобы российская сторона предоставила все необходимые материалы по этому делу. Только в этом случае можно будет убедиться в справедливости решения и избежать того, чтобы пострадали невинные. Только так можно будет снять тень сомнения с чистых российских спортсменов и следующих поколений атлетов.