Трусова и Загитова назвали свои заявки на финал Гран-при

Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова назвали свои заявки на прокаты на финал Гран-при, который состоится с 5 по 8 декабря.

Трусова в произвольной программе она выполнит четыре четверных прыжка, что делала и на этапах серии.

Загитова в произвольной исполнит три каскада и четыре прыжка.

Александра Трусова

короткая программа:

двойной аксель,

тройной флип,

каскад тройной лутц+тройной риттбергер;

произвольная программа:

четверной сальхов,

четверной лутц,

каскад четверной тулуп+тройной тулуп,

двойной аксель,

каскад четверной тулуп+ойлера+тройнй сальхов,

каскад тройной лутц+тройной риттбергер,

тройной лутц.

Алина Загитова

короткая программа:

каскад тройной лутц+тройной риттбергер,

двойной аксель,

тройной флип.

произвольная программа: