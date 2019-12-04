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Трусова и Загитова назвали свои заявки на финал Гран-при

Спорт » Фигурное катание

Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова назвали свои заявки на прокаты на финал Гран-при, который состоится с 5 по 8 декабря. 

Трусова в произвольной программе она выполнит четыре четверных прыжка, что делала и на этапах серии.

Загитова в произвольной исполнит три каскада и четыре прыжка.

Александра Трусова

короткая программа:

  • двойной аксель,
  • тройной флип,
  • каскад тройной лутц+тройной риттбергер;

произвольная программа: 

  • четверной сальхов,
  • четверной лутц,
  • каскад четверной тулуп+тройной тулуп,
  • двойной аксель,
  • каскад четверной тулуп+ойлера+тройнй сальхов,
  • каскад тройной лутц+тройной риттбергер,
  • тройной лутц.

Алина Загитова

короткая программа:

  • каскад тройной лутц+тройной риттбергер,
  • двойной аксель,
  • тройной флип. 

произвольная программа:

  • каскад тройной лутц+тройной риттбергер,
  • каскад двойной аксель+тройной тулуп,
  • тройной сальхов,
  • двойной аксель,
  • тройной лутц,
  • каскад тройной флип+двойной тулуп+двойной риттбергер,
  • тройной флип.
Темы алина загитова фигурное катание александра трусова серия гран-при (фигурное катание)
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