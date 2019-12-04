Трусова и Загитова назвали свои заявки на финал Гран-при
Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова назвали свои заявки на прокаты на финал Гран-при, который состоится с 5 по 8 декабря.
Трусова в произвольной программе она выполнит четыре четверных прыжка, что делала и на этапах серии.
Загитова в произвольной исполнит три каскада и четыре прыжка.
Александра Трусова
короткая программа:
- двойной аксель,
- тройной флип,
- каскад тройной лутц+тройной риттбергер;
произвольная программа:
- четверной сальхов,
- четверной лутц,
- каскад четверной тулуп+тройной тулуп,
- двойной аксель,
- каскад четверной тулуп+ойлера+тройнй сальхов,
- каскад тройной лутц+тройной риттбергер,
- тройной лутц.
Алина Загитова
короткая программа:
- каскад тройной лутц+тройной риттбергер,
- двойной аксель,
- тройной флип.
произвольная программа:
- каскад тройной лутц+тройной риттбергер,
- каскад двойной аксель+тройной тулуп,
- тройной сальхов,
- двойной аксель,
- тройной лутц,
- каскад тройной флип+двойной тулуп+двойной риттбергер,
- тройной флип.