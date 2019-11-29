Российский хоккеист Гусев признан одной из звезд дня в НХЛ

Российский форвард "Нью-Джерси" Никита Гусев в игре регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля" сделал три результативные передачи. Его команда победила со счетом 6:4. На счету россиянина в сезоне 11 очков (5+6).

Гусев за это признан третьей звездой дня в НХЛ. Второй звездой стал канадский форвард "Нью-Джерси" Трэвис Зэйджак, который забросил 1 шайбу и сделал 2 результативные передачи.

Первая звезда дня - форвард "Дэвилз" Блейк Коулман, который в этой игре набрал 4 очка. Он забил 2 шайбы и сделал 2 передачи.