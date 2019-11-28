Емельяненко и Кокляев узнали свои гонорары за бой

Федерация бокса России назвала гонорары пауэрлифтера Михаила Кокляева и бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. 29 ноября на "ВТБ Арене" состоится бой по правилам бокса. Поединок будет состоять из четырех раундов по три минуты.

Победитель боя получит 1 млн рублей, проигравший - 500 тыс. рублей. Федерация бокса России санкционировала этот поединок и учредила призовой фонд за популяризацию бокса в стране.

Емельяненко в своей карьере провел 36 боев, в которых одержал 28 побед. После возвращения из тюрьмы он провел шесть боев, в которых пять раз победил и один раз свел поединок вничью.