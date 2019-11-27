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Источник Правда.Ру

Дмитрий Свищев: я против бойкота Олимпиады и верю главе МОК

Спорт

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев в интервью "Правде.Ру" заявил, что идея бойкотировать Олимпиаду со стороны России не имеет под собой оснований. Ранее сообщалось, что российская сборная может быть отстранена от участия в международных соревнованиях на четыре года.

"Я всегда против бойкотов. Вот это слово "запрещать", "бойкотировать" — это вообще, мне кажется, в современном обществе такие вещи не должны обсуждаться. Мы как раз и боремся с тем, что нам что-то запрещают. Санкции, которые пытаются нам ввести сейчас, это и есть некий запрет, который во многом необоснован", — заявил Свищев.

Также глава Федерации керлинга России призвал доверять словам президента МОК Томаса Баха, который ранее говорил, что российские спортсмены будут допущены на Олимпийские Игры.

"Надо верить тому, что заявляет Бах. Года два уже прошло, когда у нас восстановили в правах РУСАДА. Бах сказал: "Старые проблемы, связанные с олимпийскими играми в Сочи, с допингами, с обвинениями закрыты. Это старая прочитанная книга. И мы начинаем нашу историю с нового листа".

Бах еще раз сейчас подтвердил, что чистые спортсмены, чистые атлеты будут всегда на олимпийских играх. У нас нет стадного чувства, у нас нет колхоза и коллективной ответственности. По крайней мере, не должно быть. Поэтому чистых спортсменов, которые не попали под подозрения или не были уличены в употреблении запрещенных препаратов, никто не имеет право остановить или ограничить в правах по участию в международных соревнованиях, тем более в олимпийских играх. Поэтому вопрос о неучастии на Олимпиаде нашей команды не стоит. Я очень хочу верить, что Бах это отстоит.

Да, действительно в рекомендациях, которая сделала вот эта комиссия по соответствию, ВАДА, есть действительно такое требование. Но Бах же выступил, что не надо вмешиваться в наши дела, мы сами разберемся. МОК это заявил. И у меня нет оснований ему не доверять, потому что это уже не первое его заявление.

На самом деле мое мнение, что все равно нам от этого легче не будет. Те остальные санкции, которые будут, судя по всему, приняты, ужасны, они реально серьезнейшим образом будут влиять на наш спорт", — заявил Свищев.

Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал применить к России санкции из-за манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории, которую ранее возглавлял Григорий Родченков:

  • лишение статуса соответствия РУСАДА,
  • отстранение России от международных соревнований на 4 года,
  • лишения России права проведения турниров на своей территории (и перенос уже назначенных соревнований).
Темы мок томас бах олимпиада дмитрий свищев допинговый скандал
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