Моуринью поблагодарил болл-боя, который помог победить "Тоттенхэму"

Героями футбольных матчей иногда становятся не только непосредственно игроки на поле, но и люди, которые им помогают. Одним из главных лиц встречи "Тоттенхэм" - "Олимпиакос" стал не Жозе Моуринью, возглавивший "шпор" незадолго до этого, а болл-бой, которого можно считать участником голевой атаки лондонцев.



Болл-бой помог забить "Тоттенхэму".

В начале второго тайма мальчик, подающий мячи игрокам "Тоттенхэма", моментально сориентировался в ситуации, когда игровой снаряд вышел за пределы поля во время атаки "шпор". Болл-бой сделал "передачу" на Сержа Орье, а тот мгновенно ввел мяч в игру, чем начал голевую атаку.

Гол забил Харри Кейн, а счет в игре стал равным - 2:2. "Шпоры" затем отправили еще два мяча в ворота соперника и одержали первую победу в Лиге чемпионов с Моуринью.

Португалец во время матча подошел к мальчику и пожал тому руку. После игры на пресс-конференции он также поблагодарил болл-боя, который теперь стал известен на весь мир.