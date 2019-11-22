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Украинский тренер Вернидуб не поедет в Россию "ни за какие деньги"

Спорт » Командные виды » Футбол

Бывший тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб рассказал о том, что ранее получал предложения из России. Сейчас 53-летний специалист возглавляет в Белоруссии солигорский "Шахтер".

По словам Вернидуба, он никогда не примет предложение из России. Связано это с его политической позицией.

"Любая постсоветская страна да. Кроме России. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни. Так меня воспитали родители, и я им благодарен", - заявил Вернидуб в интервью "Прессболу".

Отметим, что в качестве тренера луганской Зари Юрий Вернидуб стал бронзовым призером чемпионата Украины сезона-2016/2017. Также он дважды становился тренером года на Украине в 2016 и 2018 годах.

 

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