Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу в Японии

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на Гран-при Японии. За свой прокат она получила 85,04 балла. Предыдущее достижение принадлежало японке Рики Кихире (83,97). Россиянка чисто выполнила все прыжковые элементы, в том числе тройной аксель.



Алена Косторная. Короткая программа на Гран-при Японии.

Японская фигуристка чисто выполнила все элементы и набрала 79,89, заняв в короткой программе второе место. Третей стала американка Карен Чен с суммой 67,21.

Алина Загитова свой прокат сделала с ошибками, из-за чего набрала лишь 66,84 балла. Она ошиблась при выполнении каскада тройной лутц-тройной риттбергер.