Малкин вышел на 84 место среди бомбардиров в истории НХЛ

Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата с "Айлендерс" забросил шайбу и сделал результативную передачу. Это позволило россиянину выйти на 84-е место среди бомбардиров в истории НХЛ.

Малкин в своей карьере набрал 1015 очков (395 шайб и 620 передач). Он обошел Пэта Лафонтейна, который набрал 1013 очков. В этом сезоне россиянин может войти в топ-70 списка бомбардиров.

Лучший из россиян по этому показателю - Александр Овечкин - занимает 39 место. Он набрал 1236 очков

Лидером списка лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ является канадец Уэйн Гретцки - 2857 очков (894+1963). Лучшим из россиян является Александр Овечкин, занимающий 39-е место - 1236 очков (673+563).