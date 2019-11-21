Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Руководство ВФЛА отстранено из-за дела легкоатлета Лысенко

Спорт

Независимая комиссия по борьбе с отрицательными явлениям в легкой атлетике (AIU) вынесла вердикт по делу прыгуна Данила Лысенко, сообщает пресс-служба организации. Легкоатлет был отстранен в августе 2018 года из-за пропуска сдачи допинг-проб. 

Позже Лысенко предоставил документы, согласно который пропустил тестирования во внесоревновательный период по уважительным причинам. При дальнейшем расследовании AIU выяснилось, что легкоатлет предоставил ложные объяснения, а покрывали его в этом чиновники ВФЛА.

Сегодня AIU временно отстранила из-за этого дела:

  • Данила Лысенко,
  • Дмитрия Шляхтина (глава ВФЛА),
  • Александра Паркина (исполнительный директор ВФЛА),
  • Артура Карамяна (президент Федерации легкой атлетики Московской области),
  • Елену Орлову (начальник отдела спортивных программ ВФЛА),
  • Елену Иконникову (антидопинговый координатор ВФЛА),
  • Евгения Загорулько (тренер Лысенко).

Отметим, ВФЛА как организация находится под временным отстранением с 2015 года, когда начался допинговый скандал. До сих пор федерация не выполнила критерии восстановления, а российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных соревнованиях с флагом России и без специального разрешения.

Темы вфла легкая атлетика допинговый скандал
Актуальная аналитика
Законодательство
Михаил Делягин: "Все дружно забыли о росте экономики"
Недвижимость
О чем стоит знать, приобретая квартиру в ипотеку
Общество
"Жестокие" удовольствия, или Почему люди жалеют преступников
Новости Все >
Руководство ВФЛА отстранено из-за дела легкоатлета Лысенко
В Госдуме предложили давать материнский капитал за четвертого ребенка
Нурмагомедов назвал место следующего боя
Болельщик выиграл 183 млн евро и выкупил любимый футбольный клуб
В парламенте Литвы увековечат имя победителя Сталина
Спикеры Госдумы и Совфеда поспорили о роли женщин в политике
Эксперты рассказали, как распознать рак лёгкого на ранних стадиях
СМИ: "Ювентус" договорился с "Локо" о покупке Алексея Миранчука
Чиновница лишилась должности из-за нового порядка медосмотра водителей
В МИД РФ прокомментировали "пропажу" унитазов с украинских кораблей
Последние материалы
Руководство ВФЛА отстранено из-за дела легкоатлета Лысенко
Михаил Делягин: "Все дружно забыли о росте экономики"
В Госдуме предложили давать материнский капитал за четвертого ребенка
О чем стоит знать, приобретая квартиру в ипотеку
Нурмагомедов назвал место следующего боя
"Жестокие" удовольствия, или Почему люди жалеют преступников
Болельщик выиграл 183 млн евро и выкупил любимый футбольный клуб
В парламенте Литвы увековечат имя победителя Сталина
Павел Данилин: минздрав увлекся высокой медициной, забыв о базовой
Спикеры Госдумы и Совфеда поспорили о роли женщин в политике
Популярное
Общество
Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое

Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.

Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Власть
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Газ
СПГ и запасы в Европе: "Газпром" готов закрыть транзит через Украину
Производство
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Любовь Степушова Как сдержать США с помощью сланцевой нефти Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия спешит на помощь Италии. Себе помогать не получается Василий Амирджанов Соломон Соловьев Ведьма с Уолл-стрит - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Загитова считает четверные прыжки слишком опасными
На свадьбе в Санкт-Петербурге убили барана
Как сдержать США с помощью сланцевой нефти
Российский президент обозначил основную причину распада СССР
В России чиновников предложили обязать ввести помесячную отчетность
Российский президент обозначил основную причину распада СССР
Российский президент обозначил основную причину распада СССР
Российский президент обозначил основную причину распада СССР
Российский президент обозначил основную причину распада СССР
В ответ на требования "вернуть унитазы" ФСБ предъявила видео
На свадьбе в Санкт-Петербурге убили барана
Шафран: Украина выберет либо Россию, либо массовые казни
Почему народ за Путина, но не за правительство
Панкреатит часто называют болезнью алкоголиков
В России "практически обезглавили" организованную преступность
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
РПЦ выступила против перевода богослужения на русский язык
Суд Испании изучит вмешательство России в события в Каталонии
Минфин России устанавливает правила инвестирования проектов из ФНБ
В России чиновников предложили обязать ввести помесячную отчетность
В Раде рассказали о том, что Байден и Порошенко украли $10 миллиардов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ