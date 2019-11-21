Руководство ВФЛА отстранено из-за дела легкоатлета Лысенко

Независимая комиссия по борьбе с отрицательными явлениям в легкой атлетике (AIU) вынесла вердикт по делу прыгуна Данила Лысенко, сообщает пресс-служба организации. Легкоатлет был отстранен в августе 2018 года из-за пропуска сдачи допинг-проб.

Позже Лысенко предоставил документы, согласно который пропустил тестирования во внесоревновательный период по уважительным причинам. При дальнейшем расследовании AIU выяснилось, что легкоатлет предоставил ложные объяснения, а покрывали его в этом чиновники ВФЛА.

Сегодня AIU временно отстранила из-за этого дела:

Данила Лысенко,

Дмитрия Шляхтина (глава ВФЛА),

Александра Паркина (исполнительный директор ВФЛА),

Артура Карамяна (президент Федерации легкой атлетики Московской области),

Елену Орлову (начальник отдела спортивных программ ВФЛА),

Елену Иконникову (антидопинговый координатор ВФЛА),

Евгения Загорулько (тренер Лысенко).

Отметим, ВФЛА как организация находится под временным отстранением с 2015 года, когда начался допинговый скандал. До сих пор федерация не выполнила критерии восстановления, а российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных соревнованиях с флагом России и без специального разрешения.