Руководство ВФЛА отстранено из-за дела легкоатлета Лысенко

Независимая комиссия по борьбе с отрицательными явлениям в легкой атлетике (AIU) вынесла вердикт по делу прыгуна Данила Лысенко, сообщает пресс-служба организации. Легкоатлет был отстранен в августе 2018 года из-за пропуска сдачи допинг-проб.
Позже Лысенко предоставил документы, согласно который пропустил тестирования во внесоревновательный период по уважительным причинам. При дальнейшем расследовании AIU выяснилось, что легкоатлет предоставил ложные объяснения, а покрывали его в этом чиновники ВФЛА.
Сегодня AIU временно отстранила из-за этого дела:
Отметим, ВФЛА как организация находится под временным отстранением с 2015 года, когда начался допинговый скандал. До сих пор федерация не выполнила критерии восстановления, а российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных соревнованиях с флагом России и без специального разрешения.
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