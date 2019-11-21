Российский боец Смоляков признался в употреблении допинга

Российский боец ММА Дмитрий Смоляков признался в том, что употребляет запрещенные вещества. Допинг россиянин принимал даже во время выступлений в UFC. Там Смолякова словили на употреблении гонадоторпина.

Смоляков провел в профессиональной карьере 12 боев, в которых одержал 9 побед. Все три поражения пришлись на бои в UFC.

"Я пользуюсь допингом. Мне нужно быстрое восстановление, я хочу избежать травм", - рассказал Смоляков в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.