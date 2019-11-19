Радимов назвал "чудом" украинского футболиста Яремчука

Бывший футболист сборной России, тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался по поводу украинского нападающего Романа Яремчука. Ранее игрок "Гента" заявил, что хотел бы встретиться в финале Евро-2020 с командой России.

Яремчук не первый раз обратил внимание на россиян. Ранее он раскритиковал своего северного соседа за слова о том, что цель команды — выиграть Евро-2020.

"Это чудо когда-нибудь угомонится? Как хоть оно выглядит-то?" — написал Радимов в Twitter.

Сборные Украины и России вышли в финальную часть Евро-2020. Команды не встретятся на групповом этапе по решению УЕФА, но могут сыграть в плей-офф.