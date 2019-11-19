Отсидевший за убийство Новоселов проведет бой перед Кокляевым

Российский самбист Максим Новоселов проведет бой против мастера спорта Алексея Гончарова. Поединок состоится 29 ноября и станет соглавным с боем Александра Емельяненко и Михаила Кокляева. Вечер пройдет в Москве на "ВТБ Арене".

Новоселов в 1993 году был осужден на 14 лет за убийство. По сведениям МВД, в начале 90-х боец состоял в одной из ОПГ. В 2004 году Новоселов вышел из тюрьмы и принял участие в боях. Он провел 5 поединков, в которых одержал 2 победы и потерпел 2 поражения. Еще одна встреча завершилась вничью.

В 2012 году Новоселов снова попал в тюрьму, на этот раз за организацию наркобизнеса. Бойца осудили на 3,5 года. После выхода на свободу он продолжил карьеру в смешанных единоборствах. Провел 3 поединка, в которых одержал 3 победы.

В июне Новоселов должен был выйти на бой с Вячеславом Дациком, но этот поединок был отменен.