Отец Нурмагомедова объяснил, почему Хабиб не берет с собой флаг России

Отец и тренер бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов рассказал, почему его сын выходит в октагон без флага России. Ранее на это обратил внимание ирландский боец Конор Макгрегор. Он заявил, что чемпион UFC представляет только Дагестан, а не всю РФ.

"Нас всегда объявляют "Дагестан, Россия". Дагестан - это Россия. Так что у нас и большая, и малая родина обозначены. Мы субъект в составе России, нас каждый раз объявляют как россиян", - заявил Абдулманап в эфире телеканала "Мир 24".

Нурмагомедов провел в профессиональной карьере 28 боев, в которых одержал 28 побед. Следующим соперником Хабиба должен стать американец Тони Фергюсон.