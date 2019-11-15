Верховная Рада будет расследовать коррупцию в украинском футболе

Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию, которая будет расследовать коррупцию в Федерации футбола Украины (сейчас - Украинская ассоциация футбола). Депутаты проверят деятельность главы организации Андрея Павелко, которого обвиняют в хищениях бюджетных средств.

В парламенте предыдущего созыва Павелко возглавлял бюджетный комитет, решавший вопрос о финансировании строительства футбольных полей с искусственным покрытием.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило 12 случаев конфликта интересов, когда Павелко в 2017-2018 годах лоббировал выделение 640 млн гривен на строительство футбольных площадок с искусственным покрытием.