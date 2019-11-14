Баскетболист НБА Риверс требовал удалить отца с площадки

Баскетболист команды НБА "Хьюстон Рокитс" Остин Риверс во время игры регулярного чемпионата против "Клипперс" потребовал от арбитров удалить с площадки своего отца Дока Риверса, который работает тренером соперника.



Остин Риверс против Дока Риверса.

В конце матча с "Хьюстоном" главный тренер "Клипперс" Док Риверс начал эмоционально спорить с судьями, за что был удален с площадки. При этом на удалении активно настаивал его сын.

После матча Остин написал в своем твиттер-аккаунте, что теперь "День благодарения будет странным". Ранее Остин Риверс провел несколько сезонов в "Лос-Анджелес Клипперс" под руководством своего отца-тренера.