Уехавший в США фигурист Красножон рассказал о коррупции в России

Фигурист Алексей Красножон сравнил жизнь в России и США. Уроженец Санкт-Петербурга в 13 лет переехал в Даллас и стал выступать за Штаты. На Гран-при Америки в этом сезоне он занял девятое место. В пятницу спортсмен выступит на этапе в Москве.

Красножон в интервью Sport24 рассказал о проблемах в США, где за все приходится платить — за учебу, тренировки и медицину. Вместе с тем, по его мнению, есть гарантия хорошего качества обслуживания. Он назвал США страной возможностей, а в России главной проблемой считает коррупцию.

"Людям сложно развиваться в своей сфере, потому что у кого-то другого кто-то кого-то знает. У меня здесь друг в хоккей играет в МХЛ и все время "У него папа там кто-то, поэтому он играет в основном составе". Я такие вещи не люблю", — заявил Алексей.