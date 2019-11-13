Канадский хоккеист Маклеллан сравнил Магнитогорск с тюрьмой

Бывший вратарь НХЛ Джейми Маклеллан рассказал о своем опыте в России. В 2007 году его пригласил магнитогорский "Металлург", предложив выгодный контракт. Американец согласился, но сбежал из Магнитогорска спустя шесть недель.

Маклеллан заявил, что ему сделали предложение, от которого нельзя было отказаться - огромная зарплата и 4 тысячи долларов за победу. Также вратарю предлагались бонусы за матчи без пропущенных шайб, две недели отдыха в течение сезона и перелеты в США.

"Чудесный контракт. Но мне нужно было жить в России, и в моей голове это звучало, как шесть месяцев в тюрьме. Я продержался шесть недель", - заявил Маклеллан в интервью американской прессе.

Перед тем, как согласиться на контракт, Маклеллан позвонил хоккеисту Фредди Брэтуйету, выступавшему несколько лет в России. Ему все нравилось в российском хоккее, поэтому Джейми убедился, что можно ехать в Магнитогорск.

"Я сразу сказал клубу, что не прилечу к ним, если не получу подъемные. Фредди еще повторял мне, что бояться не стоит, но нужно помнить, что Россия для иностранцев как Дикий Запад", - заявил Маклеллан.