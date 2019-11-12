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Источник Правда.Ру

В сеть попало видео танцующей на кухне боксерши

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

Боксерша Аврил Мати опубликовала в Instagram видео, на котором танцует на кухне. Ролик стал вирусным, за несколько дней его посмотрели более 100 тысяч пользователей.


Аврил Мати танцует на кухне.

Мати перешла в профессиональный бокс год назад из модельного бизнеса. В октябре она победила австралийку Карен Дулин. Всего на ее счету пять боев, четыре из которых были выиграны. 

Зачастую Аврил Мати называют самой сексуальной боксершей в профессиональном спорте.

бокс аврил мати
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