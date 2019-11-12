Боксерша Аврил Мати опубликовала в Instagram видео, на котором танцует на кухне. Ролик стал вирусным, за несколько дней его посмотрели более 100 тысяч пользователей.
Мати перешла в профессиональный бокс год назад из модельного бизнеса. В октябре она победила австралийку Карен Дулин. Всего на ее счету пять боев, четыре из которых были выиграны.
Зачастую Аврил Мати называют самой сексуальной боксершей в профессиональном спорте.
Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".