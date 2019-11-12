Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди рассказал о ситуации с российским допинговым скандалом. По его мнению, организации сообщит России о несоответствии, что может повлечь отстранение страны от международных соревнований.

Риди в интервью RFI заявил, что ВАДА провело работу по изучению данных московской антидопинговой лаборатории и выявили манипуляции, что "видно воочию". В скором времени эксперты предоставят свой доклад. Тогда комитет по соответствию озвучит рекомендации, на которые должно ответить агентство.

"Я догадываюсь, что это будет список рекомендуемых действий, после которого, вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии. У них будет 21 день на то, чтобы согласиться с нашим заключением", - заявил Риди RFI.

Глава ВАДА считает, что Россия согласится с выводами комиссии. В противном случае вероятно, минспорта РФ и ВАДА ожидают судебные разбирательства в Лозанне.

"Мы не можем одновременно быть и судьей, и присяжными, и прокурором, но мы можем обратиться в суд, выступить в роли обвиняющей стороны и представлять доказательства", - заявил Риди.